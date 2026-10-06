La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel confirmó que este martes 6 de octubre que Citlalli Hernández, secretaria de la Comisión Nacional de Elecciones sostendrá una reunión con Tatiana Clouthier en Nuevo León.

“Nuestra compañera Citlalli hoy va a platicar con Tatiana”, reveló Ariadna Montiel en una apertura al diálogo por Morena.

Reunión entre Citlalli Hernández y Tatiana Clouthier, se da luego de la inconformidad de la exaspirante a Nuevo León a la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal.

Ariadna Montiel ha tenido comunicación con Tatiana Clouthier

Ariadna Montiel dijo haber tenido ya comunicación con Tatiana Clouthier, así como refrendo que en Morena “se vale decir lo que se piensa, aquí no hay pensamiento único”.

“Hemos estado en comunicación siempre y previo a las elecciones, ella siempre ha tenido sus opiniones, las he expresado y las hemos escuchado”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Sin embargo, Ariadna Montiel no adelantó nada sobre la plática con Tatiana Clouthier “vamos a ver qué plática” con Citlalli Hernández.

Ariadna Montiel dice admirar Tatiana Clouthier, pese a inconformidad en Nuevo León

Pese a la inconformidad de Tatiana Clouthier tras no lograr hacerse de la coordinación estatal de Nuevo León, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel dijo admirarla.

Luego de que Ariadna Montiel se refirió a Tatiana Clouthier como “una gran compañera yo la admiro mucho”, tras recordar que la conoció durante el inicio de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez.

“Tatiana era un aliciente para nosotros, una persona leal, que venía de otras fuerzas políticas y que se sumará de manera tan decidida, hay que recordar que era la coordinadora de la campana”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Y por lo que Ariadna Montiel aseguró que Tatiana Clouthier “es una mujer que yo respeto mucho”, finalizó.