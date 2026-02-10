La dirigente nacional Morena, Luisa Alcalde, aseguró que su partido lidera en Nuevo León de cara a las próximas elecciones 2027.

El mensaje de Luisa Alcalde se da como respuesta a Mariana Rodríguez, quien previamente compartió una encuesta donde aseguró ser la favorita para quedarse con la gubernatura de Nuevo León en las elecciones 2027.

Luisa Alcalde responde a Mariana Rodríguez; asegura que Morena lidera preferencias en Nuevo León

A través de sus redes sociales, Luisa Alcalde compartió una encuesta que perfila a Morena en Nuevo León rumbo a las elecciones 2027.

De acuerdo con la información que compartió, Morena se encuentra a la cabeza con 33.5% de las preferencias, seguido por Movimiento Ciudadano con 17.7%, el PAN con 16.5% y el PRI con 14.1%.

La imagen de Luisa Alcalde está acompañada por la frase “El pueblo de Nuevo León está con la Transformación”, enfatizando la supuesta preferencia por el partido guinda en dicha entidad.

Morena lidera en Nuevo León; Luisa Alcalde responde a encuesta de Mariana Rodríguez (Captura / X)

Esta publicación es una respuesta a Mariana Rodríguez, esposa del actual gobernador de la entidad, Samuel García, quien aseguró que ella está al frente de la carrera por la gubernatura con un 45% con Movimiento Ciudadano.

Según indicó Rodríguez, superaría en las preferencias a Luis Donaldo Colosio Riojas, también integrante emecista, quien se muestra con un 39%.

Pese a esto, Luisa Alcalde aseguró que en Nuevo León ganaría Morena, asegurando que muy pronto las “grandiosas tierras norteñas dirán adiós a la frivolidad y la corrupción de sus malos gobiernos”.