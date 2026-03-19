Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio serían algunos perfiles destacados de Movimiento Ciudadano (MC) para contender en las próximas elecciones de 2027 en el estado de Nuevo León.

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, aspira que Nuevo León “continúe siendo naranja” y reveló que el partido ya tiene ocho posibles perfiles para la contienda de 2027.

MC destapa a posibles candidatos en Nuevo León 2027; Mariana Rodríguez y Colosio destacan en la lista

De frente a las elecciones 2027 en Nuevo León, Jorge Álvarez Máynez reveló que MC tiene ocho perfiles de liderazgo muy fuertes, entre los que destacan, Mariana Rodríguez.

Mariana Rodríguez destaca en MC rumbo a Nuevo León en 2027 (Cortesía)

El dirigente de MC comentó que Mariana Rodríguez es “un orgullo” para el partido, ya que ha demostrado ser “uno de los personajes de la nueva generación de mexicanos”.

Jorge Álvarez Máynez destacó que los ocho perfiles rumbo a Nuevo León en 2027 son:

Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García Luis Donaldo Colosio, senador de MC Marta Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión en Nuevo León Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud en Nuevo León Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente en Nuevo León Héctor García, alcalde de Guadalupe Félix Arratia, alcalde de Juárez

Durante la presentación, Jorge Álvarez Máynez aclaró que cualquier candidato garantiza la continuidad de MC en 2027, ya que el partido ha demostrado un gobierno eficiente en Nuevo León.