Miguel Flores respondió a las críticas de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, a la administración de Nuevo León.

Días atrás, Luisa María Alcalde señaló que el gobernador Samuel García tiene derecho a aspirar a la Presidencia de México, pero no puede utilizar recursos destinados al Estado para promover su imagen.

Así como expresó su negativa ante la posibilidad de que Movimiento Ciudadano tome el control del país debido a que en las administraciones de Nuevo León y Jalisco, hay frivolidad y corrupción.

Palabras que molestaron al secretario general del Gobierno de Nuevo León, quien asegura que Morena busca influir en las negociaciones presupuestales y en la vida política de la identidad.

Miguel “Mike” Flores Serna, secretario general de gobierno de Nuevo León (Especial)

“Aquí somos ordenados”: Miguel Flores cierra paso a Morena en Nuevo León

Contrario a lo que piensa Morena, Miguel Flores asegura que el crecimiento y desarrollo de Nuevo León ha avanzado a pasos agigantados desde que lo administra Movimiento Ciudadano.

Esto porque ellos sí entienden las necesidades de la ciudadanía, además de que son ordenados, diferentes y trabajadores frente a otras administraciones encabezadas por Morena u otros partidos:

“Aquí la gente en Nuevo Léon es ordenada, es diferente, trabajadora, echada para delante, no nos pueden medir con la misma vara” Miguel Flores. Secretario general del Gobierno de Nuevo León

A fin de respaldar sus palabras, el funcionario se jacta la mejoría del Estado en distintos temas:

Inversión extranjera

Crecimiento de economía

Policía efectiva y capaz

Mejoría en el sistema de salud

Mejoría en el sistema de educación

Generación de empleos

Temas que asegura son prioritarios y faltan por trabajar en el resto del país, razón principal por la que Morena no entrará a Nuevo León, donde se manejan con autonomía.