El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes Llovera, solicitará licencia de su cargo del 1 al 30 de junio de 2026 para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027 en Nuevo León.

Aunque no es el único aspirante, Mijes figura entre los perfiles más competitivos según la encuesta de MetricsMx, que lo coloca con 12.4% de la intención de voto, detrás de Tatiana Clouthier (14.5%).

Otros contendientes incluyen a Waldo Fernández, Clara Luz Flores y Judith Díaz.

Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, solicitará licencia para junio 2026

Andrés Mijes solicitará este martes 5 de mayo una licencia a su cargo como alcalde de Escobedo durante el mes de junio 2026.

De acuerdos con los informes, el alcalde de Escobedo solicitará una licencia del 1 al 30 de junio 2026 para contender por la candidatura de Morena en Nuevo León.

Cabe señalar que el proceso interno para determinar a los coordinadores y coordinadoras de los Comités de Defensa de la 4T iniciará el 22 de junio próximo.

Andrés Mijes no es el único que busca el gobierno de Nuevo León por Morena

Aunque Andrés Mijes dejará su cargo como alcalde en Escobedo a partir del 1 de junio de 2026, no es seguro que sea elegido para representar a Morena en las elecciones 2027.

Y es que no es el único morenista que aspira al gobierno de Nuevo León; otros aspirantes a coordinador para la defensa de la 4T son:

Tatiana Clouthier, es titular del Instituto Mexicano en el Exterior

Clara Luz Flores, titular de la Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno Federal

Felipe de Jesús Cantú, ex alcalde de Monterrey

Judith Díaz, senadora

Waldo Fernández, senador

Andrés Mijes en la encuesta de MetricsMx

La contienda en Morena está muy cerrada, de acuerdo con la encuesta de MetricsMx.

Tatiana Clouthier Carrillo encabeza la lista con un 14.5%, seguida muy de cerca por el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes Llovera, quien cuenta con un 12.4% de la intención de voto.

Otros aspirantes mencionados incluyen a Waldo Fernández González con 10.4%, Clara Luz Flores Carrales con 7.5% y Judith Díaz Delgado con un 5.5%.