La presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, criticó el manejo presupuestal del gobernador de Nuevo León, Samuel García, al señalar incumplimientos en proyectos clave y gastos excesivos en su administración.

“No veo a un pueblo deseando que Movimiento Ciudadano gobierne este país [estado]. Ya han gobernado no solo en Nuevo León, sino también en Jalisco y han evidenciado que son gobiernos de mucha frivolidad, mucha banalidad, no les interesa la gente, y corrupción también”. Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena.

En conferencia, aseguró que Movimiento Ciudadano y Samuel García han perdido respaldo en Nuevo León y advirtió que el Congreso solo aprobará el presupuesto 2026 si cumple con condiciones específicas.

Luisa Alcalde asegura que Samuel García y Movimiento Ciudadano no son queridos en Nuevo León

A poco más de un año de que Samuel García termine su gubernatura en Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), Luisa Alcalde compartió su creencia de que no volverán a ser elegidos en el estado.

En conferencia de prensa de Morena en Nuevo León, la presidenta nacional del Movimiento, externó “con todo respeto” que Samuel García y MC no están siendo bien valorados por el estado.

Asimismo, señaló que con las decisiones que se han estado tomando en Nuevo León, muestran la “frivolidad” y “banalidad” que existe en MC, además de “corrupción”.

A su vez, Luisa Alcalde recordó las declaraciones de Samuel García ante la pensión universal para adultos mayores, señalando que cuando lleguen las elecciones 2027 en Nuevo León se podrá ver si quieren a MC en el estado.

Luisa Alcalde exhibe el incumplimento de Samuel García y MC en Nuevo León

Luisa Alcalde cargó la conferencia de Morena en Nuevo León contra Samuel García y MC, donde además expuso que incumplieron con sus objetivos, así como el presupuesto para cosas innecesarias en el gobierno.

La presidenta nacional de Morena dejó claro que el Congreso Estatal votará a favor del presupuesto 2026, si este respeta cinco puntos dentro de este:

Aprobar presupuesto para la pensión universal para las personas con discapacidad

No deuda y no incremento de impuestos

Revertir el tarifazo en transporte

Trato equitativo y no politizado a los municipios

Reducción al gasto en publicidad del gobierno, viáticos al extranjero, gasto de la oficina del gobernador y consultorías administrativas

Samuel García impulsa “Ayudamos a las Mujeres” como programa histórico en NL. (Cortesía)

Bajo las condiciones que Alcalde puso, aseguró que Samuel García y MC no cumplieron con los objetivos, como la línea 4 y 6 del Metro en Nuevo León, así como infraestructura para agua y drenaje.

Por otra parte, exhibió que el gobernador tiene gastos excesivos en su oficina además de consultorías externas que calificó como innecesarias.

“Vienen contemplados mil 600 millones de pesos a la oficina del gobernador [Samuel García] (...) y consultorías administrativas, por eso se paga un Gabinete”. Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena.

Asimismo, Alcalde añadió otros puntos como el gasto destinado a viajes al extranjero, el ingreso a publicidad del gobierno que él destina para su propia imagen, sumado a que aumentó tarifas de transporte público sin que este mejorara.