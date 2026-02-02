Guadalupe Acosta Naranjo acusó a Marcelo Ebrard y Samuel García de impulsar el proyecto México Tiene Vida A.C., que busca convertirse en “partido político de ultraderecha”.

“¿Quién está detrás de ese partido en Monterrey? Está un señor que se llama Samuel y es gobernador y le está metiendo toda la lana del mundo… y la estructura de Marcelo Ebrard… el dinero de Samuel es el que está detrás del partido México Tiene Vida y la estructura que está detrás de ese partido es la de Marcelo Ebrard” Guadalupe Acosta Naranjo, ex dirigente del PRD e integrante de SomosMX

El integrante de SomosMX señaló en entrevista con Luis Cárdenas en MVS Radio que el apoyo responde a una guerra interna en Morena y criticó que ambos se sumen a tendencias ultraconservadoras que avanzan en otros países.

Apoyo de Ebrard a partido ultraconservador es por guerra interna en Morena, aseguran

Guadalupe Acosta Naranjo dijo que el apoyo a un partido ultraconservador por parte de Marcelo Ebrard tiene que ver con una guerra interna en Morena.

Recordó que otra muestra de que hay problemas dentro de Morena es la revocación de mandato de Salomón Jara, en Oaxaca.

Otro elemento citado más fue la salida de Adán Augusto López Hernández como coordinador de senadores de Morena.

Critican a Ebrard y Samuel García por sumarse a la ultraderecha para pretender ganar

A pesar de que la tendencia mundial va en el sentido de la ultraderecha, Guadalupe Acosta Naranjo dijo su movimiento SomosMX apuesta por las ideas civilizatorias, las libertades y la democracia.

Resaltó que prefiere navegar en sentido contrario a sumarse a la ultraderecha, como lo estarían haciendo Ebrard y Samuel García, y adelantó que su movimiento no va a ser un partido palero.