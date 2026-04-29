Tatiana Clouthier levantó la mano rumbo a las próximas elecciones 2027, y afirmó ser la “más preparada” para gobernar el estado de Nuevo León.

Esto toda vez que Tatiana Clouthier se perfila para participar del proceso interno de Morena, en el que busca ser elegida para contender por la gubernatura de Nuevo León.

Tatiana Clouthier destaca su experiencia para buscar la gubernatura de Nuevo León

A través de un video publicado en sus redes sociales, Tatiana Clouthier externó su deseo de participar en las próximas elecciones de 2027.

Puntualmente, la funcionaria buscaría gobernar Nuevo León de la mano de Morena, por lo que aseguró tener la experiencia necesaria para ello.

Tatiana Clouthier Carrillo, Ex Secretaria de Economía de México (Cortesía)

Clouthier destacó los casi 10 años de trayectoria, en donde 4 de ellos han sido a nivel estatal.

Además, resaltó que ha logrado acompañar durante el proceso de la 4T a AMLO y a la hoy presidenta Sheinbaum, como parte de su activismo político.

De acuerdo con la grabación, Clouthier participará, en primera instancia, en las elecciones internas de Morena.

Por ello, invitó a sus seguidores y a los militantes de Morena a votar por ella en las primeras rondas de selección, hasta avanzar a la contienda final.

Cabe recordar que la elección de candidatos de Morena deberá estar definida por la votación de la ciudadanía, luego de ser abierta a la participación.