Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), se destapó como aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Morena para las elecciones 2027.

En entrevista para Fernando Cuevas Murillo, la ex titular de la secretaria de Economía, aseguró que, en cuanto sea el momento, “claro que levantaremos la mano”.

“En el momento en el que se abran, claro que levantaremos la mano” Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier levanta la mano para gubernatura de Nuevo León por Morena

La titular del IME, Tatiana Clouthier, aseguró que está lista para levantar la mano para la gubernatura de Nuevo León de la mano de Morena.

Tatiana Clouthier resaltó que está comprometida con el instituto a su cargo por el momento; sin embargo, este encargo no impedirá que busque ser la candidata de Morena para el gobierno de su estado natal en 2027.

De acuerdo con Tatiana Cloutier, en el momento en el que se abran las convocatorias para las encuestas para las elecciones 2027, levantará la mano para participar.

“Es cierto, ahorita tengo el compromiso propiamente aquí en el instituto pero en el momento en el que se abran las convocatorias, habremos de levantar la mano” Tatiana Clouthier

Asimismo, señaló que esperará a conocer si la encuesta se abrirá de manera general o si primero se decidirá el género que competirá por dicha gubernatura por el partido Morena.

Por otra parte, la titular de. IME criticó a Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, por acciones que, de acuerdo en ella, constituyen violencia de género.

Esto luego de que llamara “señora metichona” a una mujer que le pidió la edificación de escuelas en lugar de canchas de futbol en el municipio de Guadalupe.