Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), criticó el manejo de recursos en el estado de Nuevo León, principalmente, por parte del gobernador.

En entrevista con Gabriela Warkentin, Tatiana Clouthier dijo que Samuel García, gobernador de Nuevo León, gasta enormes cantidades de recursos en su imagen y “cosas superfluas”.

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, Tatiana Clouthier se perfila como una de las aspirantes a la candidatura de Morena mejor posicionadas.

Tatiana Clouthier señala mal manejo de recursos en Nuevo León

Recientemente, Tatiana Clouthier se destapó como aspirante a la gubernatura de Nuevo León por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones 2027.

Tatiana Clouthier Carrillo, Ex Secretaria de Economía de México (Cortesía)

Al explicar el porqué quiere gobernar Nuevo León, Tatiana Clouthier criticó el actual manejo de recursos en el estado, apuntando que el gobernador está envuelto en casos de corrupción.

La titular del IME destacó que Samuel García ha gastado muchos recursos en cosas sin importancia, como su imagen, pues es el gobernador es muy bien conocido por su contenido en redes.

“El día de hoy tenemos un gobernante que gasta una cantidad enorme no solamente en imagen, sino en una cantidad de cosas superfluas, en el tema de movilidad ha habido corrupción”. Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier señaló que el gobernador de Nuevo León no ha trabajado en el tema de movilidad, pues los proyectos que se implementan en el estado benefician al sector privado.

Sobre su posible candidatura, Tatiana Clouthier dijo que “hay que esperar los tiempo”, pues apenas se va a reunión el consejo de Morena, pero comentó que “levantará la mano” para su postulación.