El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que el senador Luis Donaldo Colosio “tiene mano” para ir por las candidaturas, ya sea por el gobierno de Sonora o el de Nuevo León.

“(Luis Donaldo Colosio ) tiene, digamos que como se dice en el póker, tiene mano en las 2 (contiendas internas por la candidatura″ Jorge Álvarez Máynez

Colosio “tiene mano” para decidir por candidatura en Sonora o Nuevo León, asegura Máynez

De cara al proceso electoral 2027, Jorge Álvarez Máynez aseguró que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas cuenta con todo el respaldo y la confianza de Movimiento Ciudadano.

Lo anterior debido a que el legislador federal tiene la posibilidad incluso de elegir qué candidatura buscará, en referencia a la del estado de Sonora o la de Nuevo León.

Así lo sentenció al referir que Luis Donaldo Colosio está muy bien posicionado en su estado natal, es decir Sonora, pero también está en la mesa la opción de ir por la gubernatura de Nuevo León.

“También está muy bien posicionado (en Sonora) y es su estado natal, entonces es otra opción que tiene el senador y que también nosotros vemos con mucho entusiasmo” Jorge Álvarez Máynez

En ese sentido y al afirmar que Colosio “tiene mano” para decidir, Máynez indicó que todo se definirá en cuanto se lleven a cabo las encuestas, pero insistió que desde Movimiento Ciudadano tiene todo el respaldo.

Los dichos del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano se dan luego de que el propio Luis Donaldo Colosio Riojas declaró que no descarta competir por alguna candidatura para las elecciones 2027.

Máynez cierra la puerta a alianzas con PRI y PAN

Al manifestar el total respaldo a Luis Donaldo Colosio rumbo a las elecciones 2027, Jorge Álvarez Máynez adelantó que Movimiento Ciudadano no tiene contemplada la opción de establecer alguna alianza partidista.

Sobre ello y al ser cuestionado sobre la posibilidad de ir en bloque en la contienda electoral, el excandidato presidencial sentenció que no hay oportunidad de conformar un bloque con el PRI o el PAN.

Por otro lado, Jorge Álvarez Máynez expresó su entusiasmo por la postura de Colosio, pues dijo que es motivo de orgullo que se haya apuntado y se encuentre muy activo con giras por Nuevo León y todo el país.

Debido a ello, aseveró que Luis Donaldo Colosio se encuentra en el ánimo y la preferencia de la gente, lo que se ve reflejado en los buenos números que tiene en la actualidad.