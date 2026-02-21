El alcalde de Monterrey, Adrián De la Garza, arremetió contra Luis Donaldo Colosio Riojas por supuestamente haber firmado pagarés para que Next Energy cobrara sin importar que hubiera o no avances del proyecto en Monterrey.

“Le firmó pagarés al proveedor para que los cobrara sin importar si la empresa avanzaba o no” Adrían de la Garza, alcalde de Monterrey

A través de sus redes sociales, Adrián de la Garza destacó que su gobierno recuperó 1 mil 496 millones de pesos en contratos de Next Energy, mientras que Colosio Riojas perdió 385 millones de pesos.

El contrato que firmó Luis de Movimiento Ciudadano con Next Energy tiene dos problemas:



1. Le firmó pagarés al proveedor para que los cobrara sin importar si la empresa avanzaba o no.

2. ⁠Lo firmó un auxiliar jurídico que no tenía la experiencia y lo tuvo que firmar él porque… pic.twitter.com/SbRUSoOG64 — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) February 21, 2026

Adrián De la Garza arremete contra Colosio Riojas por pagarés a Next Energy

Según denunció Adrián De la Garza en sus redes sociales, el contrato que firmó Luis Donaldo Colosio Riojas con Next Energy tiene dos problemas en su contenido:

Firmó pagarés al proveedor para que los cobrara sin importar si la empresa avanzaba o no ⁠Lo firmó un auxiliar jurídico que no tenía la experiencia y lo tuvo que firmar Colosio Riojas

Los pagarés evidenciarían que Monterrey se comprometió a pagar millones de pesos como parte del “instrumento de certeza jurídica” de la inversión que se realizará por parte de Next Energy.

De acuerdo con los documentos, Monterey reconoce una garantía mínima de pago mensual, independientemente de si existían o no avances físicos de obra o generación efectiva de energía.

Caso Next Energy: Adrián De la Garza arremete contra Colosio Riojas por pagarés (Especial)

Adrián De la Garza presume recuperación de terreno de Next Energy

También en sus redes sociales, Adrián De la Garza informó que se recuperó el terreno de Cerralvo, el cual, dijo, había regalado Colosio Riojas a Next Energy.

El documento indica que dicha recuperación ocurrió el 18 de febrero de 2026, apenas dos días antes del debate entre ambos.

En otra de las imágenes, acusa a Colosio Riojas de haber pagado 445 millones de pesos a Next Energy y perder 385 millones de pesos en esa operación.

Mientras, Adrián de la Garza presentó -según la imagen compartida-, una recuperación neta de 1 mil 496 millones de pesos.