El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, salió en defensa de Luis Donaldo Colosio Riojas al afirmar que Adrián de la Garza fue responsable de firmar el contrato irregular con Next Energy.

“Ha quedado claro que Adrián firmó un contrato fraudulento” Jorge Álvarez Máynez

A través de redes sociales, Jorge Álvarez Máynez también acusó a Adrián de la Garza de intentar apropiarse de una renegociación que hizo Colosio Riojas para disminuir el impacto económico de Next Energy en Monterrey.

Las declaraciones de Jorge Álvarez Máynez tienen lugar en medio del debate que organizó el diario “El Norte”, donde Adrián de la Garza y Colosio Riojas intentan deslindar su responsabilidad con esa empresa de energía.

Colosio Riojas acusa a Adrián de la Garza por contrato irregular con Next Energy

Durante el debate, Colosio Riojas acusó a Adrián de la Garza de haber firmado contratos con Next Energy a pesar de no contar con los permisos y tener malas referencias en otros estados.

Asimismo, señaló que Next Energy tenía contratos blindados que no permitían su cancelación sin afectar al erario, por lo que tuvo que renegociar con la empresa Next Energy.

