Durante el debate con Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde Adrián de la Garza advirtió que su gobierno presentó denuncias por las implicaciones del nuevo contrato de Next Energy en Monterrey.

Hicimos denuncias penales contra quien resulte, contra Next Energy y contra las empresas, porque hubo un fraude con la renegociación" Adrían de la Garza, alcalde de Monterrey

En el debate organizado por el diario El Norte, el alcalde señaló que se presentarán demandas contra “quien resulte responsable” por lo ocurrido con la empresa en la anterior administración, lo cual calificó como un “fraude”.

A decir de Adrián de la Garza, el nuevo contrato que realizó Colosio Riojas con Next Energy carecía de cumplimiento alguno, por lo que se presentaron las denuncias pertinentes.

Nota en desarrollo. En breve más información...