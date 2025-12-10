La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, afirmó que Movimiento Regeneración Nacional ganará 4 estados en las próximas elecciones del 6 de junio de 2027.

Así lo sostuvo en entrevista con Juan Becerra para Radio Fórmula, donde Luisa Alcalde dijo confiar en que Morena cuenta con las cualidades suficientes para arrebatarle la gobernatura a:

Chihuahua, del PAN

Querétaro, del PAN

Nuevo León, de Movimiento Ciudadano

Aguascalientes, del PAN

Luisa Alcalde precisó que la Cuarta Transformación podría ganar terreno en las siguientes elecciones debido a que fueron desmentidos rumores de la derecha sobre Morena, como la apropiación de casas o el cierre de iglesias.

¿Cómo se elegirán los candidatos de Morena? Luisa Alcalde asegura que no habrá nepotismo en 2027

Luisa Alcalde recordó que, aunque la reforma contra el nepotismo entrará en vigor oficialmente para 2030, en Morena aplicará desde las elecciones del 2027.

Esto significa que Morena no tendrá candidatos que sean familiares directos de los gobernadores, legisladores o presidentes municipales en ninguna de los 17 estados que estarán en juego.

Luisa Alcalde estima que Morena triunfará en 15 de 17 estados (@LuisaAlcalde)

Además, Luisa Alcalde dijo que Morena tiene la capacidad de quedarse en los estados que ya gobierna, adelantando que la elección de sus candidatos será por consulta popular en las elecciones del 2027.

De esta forma, indicó que no se permitirá que los candidatos sean elegidos de manera arbitraria por parte de gobernadores, pues deberá ser una decisión tomada por el pueblo.