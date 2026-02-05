Mariana Rodríguez contestó los comentarios que Luisa Alcalde hizo sobre la llamada “Ley Mariana” que, según la dirigente de Morena, es una falsa iniciativa para promover a las mujeres.

Tras explicar que la iniciativa garantiza escenarios políticos y elecciones más equitativas, Mariana Rodríguez dijo que si siguen así, sí “se lanza” a la gubernatura de Nuevo León.

Mariana Rodríguez responde a Luisa Alcalde por la llamada “Ley Mariana” (Captura de pantalla)

Mariana Rodríguez critica a Luisa Alcalde tras comentarios a la “Ley Mariana”; habla sobre su posible candidatura

Luisa Alcalde dijo a los medios que le parece una “farsa” que se creen leyes con “nombre y apellido” para obligar a los partidos subir a candidatas, más aún bajo el argumento de igualdad de género.

A través de sus redes sociales, Mariana Rodríguez respondió a Luisa Alcalde y dijo que la iniciativa para que los partidos tengan candidatas mujeres no gira en torno a una persona.

Mariana Rodríguez explicó que esta iniciativa, mal llamada “Ley Mariana”, es para hacerle frente a una realidad en la que muchos de los candidatos de los partidos siempre son hombres.

Cabe mencionar que estos comentarios surgen de frente a las elecciones 2027 y la ley contra el nepotismo, que prohibe que familiares tomen cargos que ocupan los funcionarios actuales.

Pese a que Morena ha dictado que comenzará a aplicar las normas contra el nepotismo desde el 2027, la ley marca que esto aplique a partir de 2030, lo que no impediría a Mariana Rodríguez contender por la gubernatura de Nuevo León.