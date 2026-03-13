La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) bajó el spot del PRI que el partido tricolor lanzó contra Samuel García y Movimiento Ciudadano en Nuevo León.

“Se ordenó al PRI sustituir ante la DEPPP dicho promocional, y a las concesionarias de radio y televisión, evitar la difusión del spot” INE

El spot -que comenzó a transmitirse desde el viernes 13 de marzo- acusaba a Samuel García y Movimiento Ciudadano de extorsionar a empresarios, mostrando como prueba una supuesta grabación de un diputado emecista.

Sin embargo, el INE ordenó retirar el spot por considerar que su contenido podría constituir calumnia, al tiempo que determinó que los audios mostrados fueron obtenidos de manera ilegal.

INE ordena al PRI sustituir promocional difundido en Nuevo León (INE)

¿Qué dice el spot del PRI contra Samuel García y Movimiento Ciudadano?

El spot que ya fue retirado por el INE, señalaba a Samuel García y al dirigente de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, de supuestamente extorsionar a empresarios en Nuevo León.

“Samuel García y el presidente de Movimiento Ciudadano piden pagos fuertes en Nuevo León, como prueba, se filtró un audio donde el dirigente de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez actúa como intermediario en negociación” Spot del PRI

Luego, se reproduce un audio atribuido presuntamente a Baltazar Martínez en donde se habla de cobros, aunque sin mencionar explícitamente a empresarios o a Samuel García.

Es entonces que la voz narradora del PRI interviene para exigir a Movimiento Ciudadano que “dejen de extorsionar a empresarios y paguen con la verdad”:

“Lo nuevo son los pagos fuertes con los que extorsionan a empresarios; pagos fuertes para gobernar, mejor que paguen con la verdad” Spot del PRI

Samuel García (Cortesía)

Samuel García y Movimiento Ciudadano pidieron el retiro del spot del PRI

En respuesta al spot del PRI, Samuel García, Baltazar Martínez y Movimiento Ciudadano pidieron que se suspendiera por completo el comercial y que se abstuvieran de presentar promocionales similares.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE aceptó que fuese retirado el spot del PRI tras determinar que: