Mariana Rodríguez respondió a Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, por los comentarios que hizo respecto a la llamada Ley Mariana y su falsa iniciativa para tener paridad electoral.

¿Qué dice la Ley Mariana? Te damos todos los detalles sobre la iniciativa en el estado de Nuevo León que generó un choque entre Luisa Alcalde y Mariana Rodríguez por paridad.

Mariana Rodríguez responde a Luisa Alcalde por la llamada “Ley Mariana” (Michelle rojas)

Ley Mariana desata choque entre Luisa Alcalde y Mariana Rodríguez por “falsa paridad”

Tal como sucedió en el caso de la Ley Gobernadora en San Luis Potosí, la Ley Mariana ha dado mucho de qué hablar e, incluso, Luisa Alcalde emitió comentarios al respecto.

Movimiento Ciudadano busca impulsar una iniciativa de reforma en la que los partidos políticos deban tener candidatas mujeres, de manera que exista más paridad en las elecciones.

Los reportes indican que, de aprobarse la Ley Mariana, los partidos políticos estarán obligados a postular solo mujeres para contender en las elecciones de 2027, favoreciendo a Mariana Rodríguez.

Pese al argumento de la paridad, diversos actores políticos han señalado que esta iniciativa está diseñada para favorecer intereses políticos particulares.

La iniciativa se discute en el Congreso de Nuevo León, donde legisladores señalan que la propuesta “disfraza” intereses personales como una medida de paridad y acusan que es una maniobra política.

Recientemente, Luisa Alcalde señaló que la Ley Mariana es una farsa para que Mariana Rodríguez pueda contender en las elecciones 2027 y ocupar el lugar de su esposo, Samuel García.

Ante estos comentarios, Mariana Rodríguez respondió y dijo que la propuesta no gira en torno a una persona, sino que es una realidad a la que se enfrentan muchas mujeres en el ámbito político.