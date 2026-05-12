La Presa Becerra se desbordó durante la noche del 11 de mayo de 2026 tras las fuertes lluvias registradas en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX).

Fotos que circulan en redes sociales muestran la magnitud de la inundación en esa zona de la CDMX, causando autos sumergidos y personas varadas en Lomas de Padierna, en Tlalpan.

Ante esta situación, elementos de Protección Civil, en coordinación con elementos de la SSC, realizan trabajos de retiro de escombros de las alcantarillas para reducir los niveles de agua.

Presa Becerra se desborda tras fuertes lluvias en Álvaro Obregón (Especial)

CDMX registra afectaciones y cierres a la circulación

En respuesta al desborde de la Presa Becerra, Protección Civil informó que la zona se encuentra siendo atendida por el cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

De acuerdo con autoridades, se registró un encharcamiento en Periférico, colonia Jardines en la Montaña, donde quedó varado un vehículo y se realizó un corte a la circulación.

Antes de las 22:00 horas, las zonas con mayores reportes por las lluvias fueron:

Periférico Sur (bajo puentes)

Picacho Ajusco

Presa Becerra (Álvaro Obregón)

Héroes de Padierna

Torres de Potrero

Contadero

Jardines del Pedregal

Jardines en la Montaña

Presa Becerra se desborda tras fuertes lluvias en Álvaro Obregón (Especial)

Alerta Roja en CDMX por fuertes lluvias

Varias alcaldías de la CDMX se encuentran en Alerta Roja por el pronóstico de fuertes lluvias, entre ellas:

Cuajimalpa

Tlalpan

Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

Las autoridades capitalinas hacen un llamado a tomar precauciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil.