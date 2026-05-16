El predecesor de Carlos Manzo en la alcaldía de Uruapan, Michoacán, Ignacio Campos, rechazó estar relacionado o tener algún tipo de implicación en el asesinato ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

“No tenemos ningún vínculo con los señalamientos que nos han hecho quienes ustedes ya saben” Ignacio Campos

Así lo sentenció el expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, luego de que rindió su declaración ante la Unidad Especializada de Homicidio Doloso de la Fiscalía General del Estado.

De la misma forma, Ignacio Campos de dijo tranquilo ante los señalamientos que le han lanzado y aseveró que desde el primer momento ha mantenido una postura de disposición con las autoridades.

Ignacio Campos, expresidente municipal de Uruapan (Cortesía)

Ignacio Campos niega implicación en caso Carlos Manzo

En seguimiento a las investigaciones que se llevan a cabo en torno al caso Carlos Manzo, autoridades del estado de Michoacán recibieron la declaración de Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan que ha sido señalado por los hechos.

El expresidente municipal que precedió a Carlos Manzo en el cargo, rindió su declaración en calidad de testigo y tras cumplir con el compromiso, señaló ante medios de comunicación que no está implicado en los hechos.

Sobre ello, Ignacio Campos reveló que en su declaración oficial, dejó en claro que no tiene ningún tipo de vínculo en el asesinato que se le han lanzado, en relación a los dichos de Grecia Quiroz.

“Estamos dejando en claro que no tenemos ningún vínculo con los señalamientos que nos han hecho quienes ustedes ya saben. Estamos aquí por voluntad propia porque creemos en las leyes mexicanas, creemos en la justicia” Ignacio Campos

En ese sentido, el exalcalde resaltó que acudió a presentar su declaración por voluntad propia, pues aseveró que confía en las leyes mexicanas y cree con firmeza en la justicia.

Reportes indican que Ignacio Campos estuvo dentro de las instalaciones de la Unidad Especializada de Homicidio Doloso de la Fiscalía General del Estado, por espacio de hora y media.

Nacho Campos acusa que cateo en su casa por caso de Carlos Manzo fue ilegal. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Ignacio Campos afirma que siempre ha estado disponible para las autoridades

Al rechazar que tenga algún tiempo de implicación en el caso Carlos Manzo, el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos, también aseveró que siempre ha estado disponible para las autoridades.

En torno a ese punto, el presidente municipal se dijo tranquilo y reiteró que siempre ha habido disposición para colaborar en las investigaciones que se llevan a cabo en torno al homicidio.

Sin embargo, también denunció que desde algunos frentes se han dado declaraciones que, acusó, han intentado causarle un daño político, pese a lo cual insistió en que no tiene miedo.