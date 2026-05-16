Leonel Godoy, exgobernador morenista de Michoacán, comparecerá ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) estatal por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

De acuerdo con un documento oficial, el también diputado federal podría rendir su declaración, en calidad de testigo y de manera voluntaria, el 16 de mayo de 2026 a las 12:00 horas.

Leonel Godoy comparecerá ante Fiscalía por el asesinato de Carlos Manzo (Yazmín Betancourt/SDPnoticias )

Grecia Quiroz responsabilizó a Leonel Godoy del asesinato de Carlos Manzo

Como parte de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, el diputado Leonel Godoy podría acudir de manera voluntaria a la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso con sede en la ciudad de Morelia.

Previamente, Ignacio Campos, exedil de Uruapan, también señalado como enemigo político de Carlos Manzo, fue citado a rendir su declaración sobre el asunto.

La autoridad convocó a ambos políticos después de que Grecia Quiroz presentara videos en los que su esposo, Carlos Manzo, los responsabilizaba de cualquier daño que pudiera llegar a sufrir.

Grecia Quiroz (Cuartoscuro )

Grecia Quiroz acusó a Leonel Godoy de vínculos con Los Erre, grupo que asesinó a Carlos Manzo

En una entrevista con los medios, Grecia Quiroz comentó que el hermano de uno de los miembros de Los Erre, grupo delictivo presuntamente vinculado al asesinato de Carlos Manzo, es o habría sido cercano a Leonel Godoy.

También mencionó que un colaborador cercano a Leonel Godoy “desapareció” al día siguiente del asesinato de Carlos Manzo, lo que ha despertado aún más sospechas sobre su persona.