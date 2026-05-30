El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que el celular de Carlos Manzo no es un elemento clave en el caso y que, en este momento de las investigaciones, su contenido resulta “irrelevante”.

“La investigación ya va muy avanzada. Yo creo que a estas alturas ya sería muy irrelevante”. Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

Carlos Torres Piña comentó que aunque el celular de Carlos Manzo fue solicitado en tres ocasiones a su esposa, la alcaldesa de Uruapan Grecia Quiroz, este no fue entregado.

Sin embargo, reiteró que su contenido ya no es fundamental en las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Grecia Quiroz teme manipulación y pone condición para entregar el celular de Carlos Manzo (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Carlos Torres Piña afirma que “van muy avanzadas” las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo

En entrevista con Radio Fórmula, el fiscal señaló que las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Manzo van “muy avanzadas”, por lo que el celular del exalcalde de Uruapan no es necesario.

Además, Carlos Torres Piña mencionó que el celular de Carlos Manzo no fue revisado ni en el momento del ataque ni en el hospital donde falleció, ya que no estaba entre sus pertenencias.

Sin embargo, destacó que si Grecia Quiroz está dispuesta a entregar el celular, la Fiscalía de Michoacán no tendría inconveniente en cotejar el contenido en presencia de la alcaldesa.

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán. (Cortesía)

¿Por qué Grecia Quiroz no entregó el celular de Carlos Manzo?

De acuerdo con lo declarado públicamente, Grecia Quiroz se ha negado a entregar el celular porque asegura que Carlos Manzo le pidió en vida que nadie tuviera acceso a su teléfono si llegaba a ocurrirle algo.

Además, Grecia Quiroz ha manifestado desconfianza hacia la Fiscalía y sostiene que el dispositivo podría ser manipulado o alterado.