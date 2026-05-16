Ignacio Campos se presentó ante la Fiscalía de Michoacán como parte de las investigaciones del caso Carlos Manzo y es probable que el senador Raúl Morón también sea citado a declarar.

La investigación trasciende luego de que Grecia Quiroz entregara información a la Fiscalía donde Carloz Manzo responsabiliza a Campos, Morón y Leonel Godoy de cualquier atentado en su contra.

Raúl Morón podría ser llamado a declarar por caso Carlos Manzo

Como parte de las investigaciones por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, Ignacio Campos fue llamado a comparecer ante las autoridades de Michoacán el pasado viernes 15 de mayo.

Carlos Manzo tenía disputas políticas con Raúl Morón, Leonel Godoy, Ignacio Campos, señaló su hermano (Michelle Rojas)

De acuerdo con la información, el exgobernador y actual diputado federal Leonel Godoy Rangel fue citado este sábado y se espera pronto que Raúl Morón también sea llamado a declarar.

La citación de estos tres personajes se da luego de que Grecia Quiroz entregó dispositivos USB con videos en donde Carlos Manzo responsabiliza a Ignacio Campos, Leonel Godoy y Raúl Morón si le pasaba algo.

Reportes indican que Ignacio Campos acudió voluntariamente a declarar y afirmó que las acusaciones en el caso Carlos Manzo buscan afectar políticamente rumbo al proceso electoral de 2027.

Cabe mencionar que el asesinato de Carlos Manzo ha derivado en una amplia investigación criminal y hasta el momento han sido detenidas 22 personas presuntamente relacionadas con el crimen.