A seis meses de la muerte del líder del Movimiento Sombrero, su secretario particular, Sigfrido Mújica, finalmente acudió a declarar por el caso Carlos Manzo.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, el secretario particular rindió su testimonio luego de ignorar dos citatorios previos, emitidos por las autoridades responsables de la investigación.

Sigfrido Mújica, exsecretario de Carlos Manzo (Especial)

Caso Carlos Manzo: su secretario particular ignoró dos citatorios previos

Según reportes, el secretario particular de Carlos Manzo, Sigfrido Mújica, llegó la tarde del 9 de mayo a las instalaciones de la Fiscalía de Michoacán acompañado por el diputado Carlos Tafolla.

El hecho llamó la atención debido a que Sigfrido Mújica fue uno de los hombres más cercanos a Carlos Manzo, por lo que su comparecencia podría revelar más detalles sobre la muerte del edil.

En un principio, familiares del funcionario denunciaron que Sigfrido Mújica desapareció el día del atentado en el que murió Carlos Manzo, lo cual fue negado por la Fiscalía.

Exsecretario de Carlos Manzo no ha comparecido y no es localizado desde noviembre de 2025 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Sigfrido Mújica podría ser citado nuevamente a declarar

Sobre su comparecencia, el fiscal general, Carlos Torres Piña, explicó que Sigfrido Mújica podría ser requerido más veces a comparecer, ya que existen elementos que obligarían a ampliar su testimonio.

“Se hizo una entrevista al secretario...Se recabó una primera entrevista, es probable que se haga una segunda entrevista en el caso”, señaló el fiscal ante medios.

La Fiscalía también recordó que aún está pendiente la entrega del teléfono celular de Carlos Manzo, el cual supuestamente, Grecia Quiroz todavía no ha entregado.