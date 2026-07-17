Un doble sismo se registro en Chiapas; del primero se enteró la presidenta Claudia Sheinbaum al final de la conferencia mañanera de este viernes 17 de julio en Tulum, Quintana Roo.

El primer sismo con preliminar de 6.8 se registró a las 8:48 horas y el segundo sismo con preliminar de 5.2 fue a las 9:15 horas. Ambos se registraron al suroeste de Huixtla, Chiapas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Naiconal (SSN).

En la Ciudad de México (CDMX) no se activó las alerta sísmica, aunque algunas personas aseguraron que sintieron “mucho” el movimiento.

Un sismo más en Huixtla, Chiapas, se registró a las 10:02 horas de magnitud 5.1, que refleja una sismicidad activa en la zona.

Enjambre de sismos se registra en Ciudad Hidalgo, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), ha reportado, además de los sismos en Huixtla, otros más en Chiapas durante la mañana de este 17 de julio.

Reportó uno de 6.5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 9:20 horas. Ademas. Otro previo en la misma localidad a las 9:14 horas de magnitud 5.8.

Uno más lo registro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 9:09 con magnitud 4.5; y otro a las 8:48 horas en Ciudad Hidalgo de 7.4.

De la misma manera reportó un movimiento telúrico de 4.8 grados a las 7:20 horas en la misma población.

Otro sismo en Mapastepec, Chiapas, hoy 17 de julio

El SSN reportó un sismo en Mapastepec, Chiapas, a las 9:20 horas con preliminar de 6.1 grados.

Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México sacaría un comunicado para mantener informada a la población sobre la situación en general.

Una de las recomendaciones instantáneas emitidas para la costa de Chiapas fue alejarse ya que podría variar la altura del mar en medio metro, lo que técnicamente seria una alerta de tsunami.