La investigación en torno al caso Carlos Manzo dio un giro con la captura de dos funcionarios de seguridad presuntamente relacionados con la célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Información señala que los detenidos son un elemento de la Guardia Civil de Michoacán y un agente de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía estatal, quienes habrían facilitado datos al crimen organizado.

Arrestan a dos policías por vínculos con CJNG y caso Carlos Manzo

Un avance en la investigación del asesinato de Carlos Manzo vinculó a dos exmandos de seguridad con el CJNG, organización criminal que abría planeado el crimen del pasado noviembre de 2025.

Arrestan a dos policías por vínculos con CJNG y caso Carlos Manzo (Fiscalía de Michoacán)

Los reportes señalan que Héctor Hugo “N”, agente de la PDI, y Juan Luis “N”, de la Guardia Civil de Michoacán, estaban bajo las órdenes de Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, capturada hace unas semanas.

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, informó que los dos policías fueron detenidos el 21 y 22 de mayo y se les aseguraron:

Teléfonos

Identificaciones falsas de la Fiscalía de Michoacán

Cartuchos percutidos

Dosis de marihuana

Dinero en efectivo

Identificaciones oficiales

Los dos policías detenidos fueron llevados ante el Ministerio Público estatal para ser presentados hasta un juez de control competente, quien determinará la imputación formal del delito y su vinculación a proceso.

Con estas nuevas detenciones, suman al menos 25 personas capturadas dentro de la investigación del caso Carlos Manzo, que ha desentrañado una red del crimen organizado dentro de los mandos policiacos del estado.