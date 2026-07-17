La madre de Montserrat Bendimes aseguró que “se hizo justicia para mi hija” tras la condena de 70 años de prisión dictada a Marlon Botas por el delito de feminicidio en el estado de Veracruz.

Al abandonar los juzgados en Xalapa, Veracruz, la madre de Montserrat Bendimes señaló que las autoridades lograron demostrar la culpabilidad de Marlon Botas por el feminicidio de su hija.

Madre de Montserrat Bendimes pide mantener sentencia de 70 años para Marlon Botas

Ante estos hechos, la madre de Montserrat Bendimes instó a las autoridades a que mantengan la sentencia de 70 años dictada a Marlon Botas por feminicidio.

Esto con el agravante de que Marlon Botas era pareja sentimental de Montserrat Bendimes al momento del crimen, por lo que recibió la pena máxima estipulada por la ley de Veracruz.

Lo anterior, debido a la posibilidad de que la defensa del imputado presente un recurso de apelación luego de la audiencia de lectura y explicación de sentencia que se llevará a cabo el próximo 23 de julio de 2026.

Marlon Botas, feminicida de Montserrat Bendimes (Victoria Razo)

Madre de Montserrat Bendimes descarta pedir detención de los padres de Marlon Botas

Luego de conocerse la sentencia condenatoria, la madre de Montserrat Bendimes descartó solicitar a las autoridades la detención de los padres de Marlon Botas.

Ante medios de comunicación, afirmó que es el joven quien deberá asumir las consecuencias de sus propias acciones ante la ley por el delito de feminicidio.

La madre de la víctima manifestó que debido al crimen “hay dos familias sufriendo”, por lo que rechazó solicitar la aplicación de medidas legales para los padres del imputado.