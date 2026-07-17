Marina del Pilar Ávila, gobernadora del estado de Baja California, respondió a Jaime Bonilla luego de que negara que ha sostenido comunicación con ella.

Ante medios de comunicación, Marina del Pilar Ávila cuestionó lo dicho por su antecesor en el gobierno de Baja California, señalando la posible falta de veracidad de su versión.

Esto luego de que la gobernadora señalara a Jaime Bonilla como el artífice de un presunto engaño vinculado a contactos diplomáticos, versión que el exfuncionario rechazó públicamente.

Jaime Bonilla (Omar Martínez / Cuartoscuro)

"¿Ustedes le creen?“: Marina del Pilar Ávila pone en duda versión de Jaime Bonilla

Marina del Pilar Ávila reafirmó su postura sobre Jaime Bonilla, respondiendo así a la versión del exmandatario en donde rechaza cualquier intento de comunicación con ella.

La mandataria estatal insistió en que Bonilla sí tiene su teléfono, señalando que ambos sí se conocen y estarían en comunicación desde el año 2019.

Esto toda vez que Ávila fue presidenta municipal de Mexicali de 2019 al 2021, mismo periodo en que Bonilla fungió como gobernador de Baja California.

“Dice que no tiene mi teléfono, imagínate ¿Ustedes le creen? Fue gobernador y yo presidenta municipal. Está muy fácil ¿no?“. Marina del Pilar Ávila

Pese a que Jaime Bonilla negó sostener contacto con Marina del Pilar Ávila, la gobernadora afirmó que no tiene ningún problema en desearle lo mejor.

Por ello, aseguró que su deseo es que "Dios bendiga" a Bonilla, postura que dijo siempre tendrá para el exgobernador ante