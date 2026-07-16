La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de huachicol y delincuencia organizada.

El anuncio se realizó mediante un breve comunicado en el que se adelantó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) proporcionaría más detalles sobre el caso.

La FGR apuntó de manera inicial que fue mediante una empresa fundada por Ernesto Ruffo Appel la que habría contrabandeado el combustible y evadido impuestos mediante facturas falsas.

Ernesto Ruffo Appel es detenido por huachicol y delincuencia organizada

En Ensenada, Baja California, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel.

Ernesto Ruffo Appel es detenido por huachicol y delincuencia organizada (FGR)

La detención del exgobernador de Baja California -por huachicol y delincuencia organizada- fue llevada a cabo la tarde de este jueves 16 de julio, como informa la FGR.

La detención de Ernesto Ruffo Appel fue parte de una investigación de complejidad ligada a grandes operaciones ligadas al robo de combustible.

Esto mediante una empresa que fundó quien fuera el gobernador de Baja California de 1989 a 1995, que sería Ingemar, dedicada a la importación de diésel y gasolina.

Hasta el momento, la SSPC o su titular, Omar García Harfuch, no se han pronunciado por la detención de quien fuera el gobernador de Baja California.

FGR señala a empresa de Ernesto Ruffo Appel de huachicol fiscal

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, desde agosto 2025 se había señalado a la empresa de Ernesto Ruffo Appel de contrabando de combustible y falsificación de documentos.

De acuerdo con las investigaciones, Ingemar SA de CV habría introducido gasolina a Estados Unidos de manera ilegal, falsificando sus registros de importación.

Ernesto Ruffo Appel presuntamente manipulaba sus bitácoras de transporte para los controles aduaneros y figuraba que el combustible era desperdicio o aceite quemado.

La captura de Ernesto Ruffo Appel formaría parte de las investigaciones federales en delitos ligados al huachicol, ya que se le relacionó con el decomiso de 15 millones de litros en julio 2025.

Nota en desarrollo, en breve más información...