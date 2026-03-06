Han pasado 4 días desde que los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tomaron las instalaciones en protesta a la inseguridad que se vive en la máxima casa de estudios de Morelos.

Las manifestaciones y protestas iniciaron tras la desaparición de Kimberly Joselin Ramos, una joven de 18 años cuyo rastro se perdió a su llegada al Campus Chamilpa.

En solidaridad con la familia de la alumna y viendo por su propio bienestar y seguridad, el cuerpo estudiantil organizó marchas para exigir a autoridades del estado una exhaustiva investigación.

No obstante, nadie sospechó que al caso de Kimberly Joselin Ramos se sumarían dos más, el de Karol Toledo y Stephanye Contreras, quien fue localizada con vida.

Por lo que en la actualidad estudiantes de las facultades de Artes, Psicología, Derecho, entre otras, mantienen tomados los accesos a la universidad y la Rectoría, donde sostienen un campamento.

Estudiantes de la UAEM denuncian amenazas por reportar desapariciones

El cuerpo estudiantil ha dejado claro que no liberará las instalaciones de la UAEM hasta que se garantice la seguridad.

Por medio de un pliego petitorio, presentado el pasado 27 de febrero, formalizaron su demanda y expusieron las medidas ha tomar, mismas que no se han cumplido, por el contrario, alumnos han recibido amenazas.

En un video compartido por el portal El Sol de Cuernavaca, un joven encapuchado se reúne con alumnos de la universidad para pedirles que se mantengan unidos, pero sobre todo se cuiden ya que están siendo amedrentados.

“Nos acaban de amenazar que por cada Facultad que tomemos van a desaparecer a una chava, por favor no se separen” Alumno de la UAEM

Así como informa que la gente que los amenaza, además de conocer el nombre de cada uno de los protestantes los está filtrando con intenciones aún desconocidas.

Estudiantes de la Facultad de Nutrición de la UAEM denuncian que han recibido amenazas con desaparecer a una mujer de cada facultad que se manifieste ante los feminicidios ocurridos



En contraste, vía redes sociales están compartiendo videos de las llamadas que reciben de desconocidos pertenecientes a otras localidades que les hacen saber que los están vigilando.

Jóvenes que han realizado protestas por sus compañeras desaparecidas con un plantón en #UAEM han estado recibiendo amenazas vía telefónica de diferentes números de otras entidades; la advertencia es que "andan cerca en las marchas" y "haber si son muy vergas".

Ante esto, el periodista Raúl Gutiérrez exige iniciar una investigación a profundidad sobre las situaciones que se han originado al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Denuncias que exigen atención, investigación y claridad.

“Se habla de hechos muy delicados, incluso de posibles colusiones con el gobierno del estado”, advierte. Periodista Raúl Gutiérrez