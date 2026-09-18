La familia de Claudia Tacoronte llegó a Morelos para reconocer y recibir el cuerpo de la estudiante española asesinada el pasado 12 de septiembre.

Los familiares de la estudiante ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía de Morelos para realizar los trámites necesarios para poder repatriar su cuerpo a España.

Cabe resaltar que las investigaciones por el feminicidio de Claudia Tacoronte, de 21 años, ya fue detenido el presunto responsable, identificado como Francisco Javier Meléndez.

Familia de Claudia Tacoronte reclama cuerpo de la estudiante en Morelos

La familia de Claudia Tacoronte llegó a la Fiscalía de Morelos alrededor de las 9:30 horas del 18 de septiembre para reclamar su cuerpo y repatriarlo a España.

La familia llegó en compañía del cónsul de España en México, Marco Rodríguez Cantero, escoltados por un convoy de seguridad, para apoyar con la repatriación de la estudiante.

La comitiva fue recibida por el fiscal estatal, así como por el secretario de Gobierno, Édgar Maldonado Ceballos.

La familia de Claudia Tacoronte busca que el cuerpo de la joven estudiante regrese a su país de origen mientras se lleva a cabo el proceso en contra de Francisco Javier Meléndez por el feminicidio de la española.

Familia de Claudia Tacoronte se reúne con fiscalía tras detención de Francisco Javier Meléndez

Por otra parte, la familia de Claudia Tacoronte sostuvo una reunión con la Fiscalía de Morelos para conocer la situación del caso del feminicidio de la estudiante española.

De acuerdo con medios locales, la familia y la comitiva diplomática fue informada sobre la detención de Francisco Javier Meléndez, alias “El Trompas”, presunto feminicida de Claudia.