El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se logró la detención de Francisco Javier Meléndez, presunto feminicida de Claudia Tacoronte.

“El presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido” Omar García Harfuch

Fue por medio de un mensaje que compartió en sus redes, que el funcionario federal dio a conocer que el sujeto fue detenido gracias a trabajos coordinados de investigación.

De la misma forma, señaló que por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, el caso de Claudia Tacoronte y todos los feminicidios son atendidos de forma prioritaria por el gobierno federal.

Omar García Harfuch informa detención de Francisco Javier Meléndez, presunto feminicida de Claudia Tacoronte (@OHarfuch/X)

Francisco Javier Meléndez, presunto feminicida de Claudia Tacoronte, ya fue detenido

La noche del sábado 12 de septiembre de 2026, Claudia Tacoronte Aguilera era una estudiante española de 21 años, fue asesinada en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos.

Por el caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos abrió una investigación por el delito de feminicidio, en la que se identificó a Francisco Javier Meléndez como el presunto responsable.

En seguimiento a las indagatorias a las que se han sumado autoridades federales, el presunto feminicida de Claudia Tacoronte fue detenido el jueves 17 de septiembre.

Sobre las acciones que permitieron la detención de Francisco Javier Meléndez, Omar García Harfuch resaltó que participó personal de distintas dependencias de seguridad federales y estatales:

SSPC

Sedena

Semar

Guardia Nacional

FGR

FGE de Morelos

SSPC de Morelos

Nota en desarrollo. En breve más información.