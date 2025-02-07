El Congreso de Morelos designó a Edgar Antonio Maldonado Ceballos como Fiscal General del Estado, por un período de 9 años, tras la remoción del cargo de Uriel Carmona.

Se sabe que Édgar Antonio Maldonado es un funcionario cercano a la gobernadora estatal Margarita González Saravia, ya que previamente se desempañaba como su consejero jurídico.

Su nombramiento fue aprobado el 6 de febrero de 2025, poco después de la remoción de Uriel Carmona, quien investigaba a Cuauhtémoc Blanco por el delito de violación en grado de tentativa contra su media hermana.

Pero más allá de su nuevo cargo, ¿Quién es Edgar Antonio Maldonado? Te damos los detalles de l nuevo fiscal de Morelos que ocupará el cargo tras la remoción de Uriel Carmona .

De acuerdo con la página del Gobierno de Morelos, el nuevo fiscal Édgar Antonio Maldonado es un “estudioso que ha participado en la administración pública estatal y federal desde hace varios años”.

Licenciado en Derecho por la UAEM, también cuenta con maestrías en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte y en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral.

Su nombramiento acontece tras la remoción de Uriel Carmona, despedido bajo el argumento de que estuvo sujeto a proceso en tres ocasiones diferentes:

Obstrucción de la administración de justicia

Encubrimiento por favorecimiento

Tortura

¿Cuál es la edad de Édgar Antonio Maldonado?

De acuerdo con el portal oficial del INE, Édgar Antonio Maldonado asumió la Fiscalía de Morelos a los 37 años de edad este 6 de febrero de 2025.

¿Cuál es el signo zodiacal de Édgar Antonio Maldonado?

No se saben los datos personales de Édgar Antonio Maldonado como su fecha de nacimiento, por lo que no se sabe cuál es su signo zodiacal.

¿Édgar Antonio Maldonado tiene esposa?

Édgar Antonio Maldonado mantiene su vida privada lejos del ojo público, motivo por el que no se conoce si tiene esposa.

¿Quién es Édgar Antonio Maldonado? (Especial)

¿Édgar Antonio Maldonado tiene hijos?

De igual forma, tampoco se sabe si Édgar Antonio Maldonado tiene o no hijos.

¿Qué estudios tiene Édgar Antonio Maldonado?

Édgar Antonio Maldonado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), además cuenta con dos maestrías en:

Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte

Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral

De igual forma, Édgar Antonio Maldonado se especializó en Políticas y Gestión Pública.

¿En qué ha trabajado Édgar Antonio Maldonado?

Édgar Antonio Maldonado cuenta con una experiencia profesional que abarca diferentes ramas en materia de derecho, tales como:

derecho administrativo

constitucional y amparo

electoral

laboral y penal.

Asimismo, Édgar Antonio Maldonado se desempeñó como titular de:

Unidad de Enlace Jurídico

Unidad de Transparencia en la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos

Área Jurídica del Patronato de la UAEM

Subdirección General de Asuntos Jurídicos de Lotería Nacional

También se desempeñó como consejero presidente del Consejo Distrital I y consejero electoral del Consejo Distrital II del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

