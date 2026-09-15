Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) iniciaron una marcha al Zócalo de Cuernavaca para exigir justicia por Claudia Tacoronte, estudiante de intercambio asesinada en Cuautla.

Los estudiantes iniciaron la marcha desde la entrada de la UAEM hacia el zócalo municipal con el reclamo de justicia ante el feminicidio y la exigencia de seguridad ante los asaltos y agresiones contra los estudiantes.

🚨#AlertaADN



Alumnos de la UAEM marchan hacia el Zócalo de Cuernavaca para exigir justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte pic.twitter.com/yPQo3RNU2F — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 15, 2026

De acuerdo con los reportes, la familia de Claudia Tacoronte, española de 21 años, viajarán México para reclamar el cuerpo de la estudiante.

Marchan por Claudia Tacoronte en Cuernavaca; estudiante de la UAEM exigen justicia

Alrededor de las 8:30 horas, tiempo local, estudiantes de la UAEM iniciaron una marcha para exigir justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante de intercambios asesinada el 12 de septiembre de 2026.

Los estudiantes iniciaron la movilización desde la Puerta 1 de la universidad con destino al Zócalo de Cuernavaca, Morelos, con consignas de exigencia de justicia y seguridad para todas y todos.

Los manifestantes acudieron vestidos de blanco y negro como símbolo de protesta, con consignas como “ni una más”, “por qué nos asesinan si somos estudiantes” y “señor, señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente”.

Claudia Tacoronte no fue informada sobre situación de inseguridad en Morelos, reclaman estudiantes de la UAEM

Por otra parte, estudiantes de la UAEM reclamaron que Claudia Tacoronte, así como otros estudiantes de intercambio, no son informados de la situación de inseguridad que se vive en Morelos.

De acuerdo con uno de los manifestantes que exige justicia por la estudiante española, nunca se le informó “cómo realmente se encuentra el estado”, en especial el municipio de Cuautla.

“Pedir justicia por nuestra compañera, así como también que se mejoren las medidas de seguridad porque la compañera Claudia no sabía cómo realmente se encuentra el estado, de cómo se encuentra realmente el municipio de Cuautla” Estudiante de la UAEM

Asimismo, reclamó que los estudiantes de intercambio, como Claudia Tacoronte, llevan sin tener “ningún tipo de información que creo que se le debería haber brindado”.

🚨 #Morelos | “¡Ni una más!”: estudiantes de la #UAEM marcharon este martes en #Cuernavaca para exigir justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada con un arma blanca el pasado 12 de septiembre en #Cuautla.



Vestidos de… https://t.co/V8kq9WD5us pic.twitter.com/s6mF3qir0l — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 15, 2026

De acuerdo con los informes, un hombre intentó robarle el celular y, al mostrar resistencia, fue herida con un arma punzocortante; Claudia Tacoronte perdió la vida debido a las heridas antes de que arribaran elementos de emergencia.