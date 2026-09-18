Claudia Sheinbaum lamentó el feminicidio de Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en Cuautla, Morelos, y aseguró que el caso no quedará impune.

“Es muy lamentable este feminicidio y triste. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo a su familia” Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera del 18 de septiembre de 2026, la presidenta de México expresó su solidaridad con la familia de Claudia Tacoronte, así como con la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se producen mientras las autoridades avanzan en las investigaciones del feminicidio y mantienen detenido al presunto responsable, identificado como Francisco Javier Meléndez, en un caso que ha generado indignación tanto en México como en España.

Claudia Sheinbaum lamenta feminicidio de Claudia Tacoronte en Morelos y promete cero impunidad

Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad y acompañamiento a la familia de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada el pasado 12 de septiembre de 2026 en Cuautla, Morelos.

La presidenta prometió cero impunidad en el caso de la estudiante española, quien fue asesinada durante un presunto asalto.

“El objetivo en el caso de feminicidio es cero impunidad…en todos los casos pero particularmente en el feminicidio” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que Francisco Javier Meléndez, el presunto feminicida de Claudia Tacoronte, ya había cometido “delitos similares”.

“En este caso fue una persona que parece que ya había cometido delitos similares y que lamentablemente llegó a esta joven” Claudia Sheinbaum

Cabe mencionar que Francisco Javier Meléndez fue detenido el pasado 17 de septiembre tras un operativo de las autoridades de Morelos.

El feminicida reconoció ante la Fiscalía de Morelos haber asaltado a Claudia Tacoronte para comprar drogas; sin embargo, señaló que no recordaba haberla matado.