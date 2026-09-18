FC Juárez vs Tigres juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria visitante 0-2 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Juárez vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

FC Juárez 0-2 Tigres es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.

Pronóstico: FC Juárez 0-2 Tigres.

FC Juárez vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido PFC Juárez vs Tigres, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.

FC Juárez

  • Portero: Sebastián Jurado
  • Defensas: Javier Aquino, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda y Alejandro Mayorga
  • Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Denzell García, Eder López, Jairo Torres y José Luis Rodríguez
  • Delantero: Óscar Estupiñán

Tigres

  • Portero: Nahuel Guzmán
  • Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco y Fernando Ordóñez
  • Mediocampistas: Rômulo Zwarg, Juan Pablo Vigón, Diego Lainez y Juan Brunetta
  • Delanteros: Rodrigo Aguirre y Ricardo Monreal

FC Juárez vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

FC Juárez vs Tigres se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Viernes 18 de septiembre a las 21:00 horas por Canal 7 y Fox One.

  • Partido: FC Juárez vs Tigres
  • Fase: Jornada 9 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Canal 7 y Fox One