FC Juárez vs Tigres juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria visitante 0-2 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Juárez vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
FC Juárez 0-2 Tigres es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.
Pronóstico: FC Juárez 0-2 Tigres.
FC Juárez vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido PFC Juárez vs Tigres, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.
FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Javier Aquino, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Denzell García, Eder López, Jairo Torres y José Luis Rodríguez
- Delantero: Óscar Estupiñán
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco y Fernando Ordóñez
- Mediocampistas: Rômulo Zwarg, Juan Pablo Vigón, Diego Lainez y Juan Brunetta
- Delanteros: Rodrigo Aguirre y Ricardo Monreal
FC Juárez vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX
FC Juárez vs Tigres se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Viernes 18 de septiembre a las 21:00 horas por Canal 7 y Fox One.
- Partido: FC Juárez vs Tigres
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Canal 7 y Fox One