La Fiscalía General de la República (FGR)obtuvo la prisión preventiva oficiosa en contra de cinco funcionarios de Morelos por el delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con autoridades, se trata de:

En un comunicado oficial, se informó que los detenidos por el “Operativo Enjambre” permanecen internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS SONORA“.

FGR obtiene prisión preventiva para funcionarios de Morelos detenidos en Operación Enjambre (Captura de pantalla)

Operativo Enjambre detectó presencia del crimen organizado en municipios de Morelos

Las investigaciones federales por el “Operativo Enjambre” arrojan supuestos delitos de extorsión, crimen organizado y posibles nexos entre funcionarios de Morelos y grupos criminales.

En su comunicado, la FGR informó que los funcionarios de Morelos fueron detenidos el pasado miércoles por autoridades de los tres niveles de gobierno, en seis domicilios situados en los municipios de:

Huimilpan

Querétaro

Atlatlahucan

Cuautla

Morelos

Según las investigaciones de la FGR, se logró identificar la presencia del crimen organizado en por lo menos ocho municipios de Morelos, entre los que se encuentran Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan.

Por ello, de manera inmediata se realizaron las indagatorias necesarias para llegar a estas aprehensiones. FGR

A todos los funcionarios se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, finaliza el comunicado.