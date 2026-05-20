Irving Sánchez, ex alcalde de Yecapixtla, Morelos, fue detenido por elementos de la policía de Morelos y elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Irving Sánchez se desempeñó como alcalde de Yecapixtla en el periodo de 2009 a 2012; fue detenido por su presunta relación con delitos de extorsión, mediante la Operación Enjambre.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Irving Sánchez, alcalde de Yecapixtla, Morelos, de 2009 a 2012, como:

¿Quién es Irving Sánchez?

¿Cuántos años tiene Irving Sánchez?

¿Cuál es el signo zodiacal de Irving Sánchez?

¿Irving Sánchez tiene esposa?

¿Irving Sánchez tiene hijos?

¿Qué estudió Irving Sánchez?

¿Cuál es la trayectoria de Irving Sánchez? y más

¿Quién es Irving Sánchez?

Irving Sánchez, cuyo nombre completo es Irving Sánchez Zavala, fue alcalde de Yecapixtla de 2009 a 2012.

Es hermano del actual alcalde de dicho municipio de Morelos, Heladio Rafael Sánchez Zavala.

¿Cuántos años tiene Irving Sánchez?

De acuerdo con publicaciones hechas por Heladio Rafael Sánchez en redes sociales, Irving Sánchez tiene 47 años de edad.

Irving Sánchez, alcalde de Yecapixtla (Heladio Rafael Sánchez/ Facebook)

¿Cuál es el signo zodiacal de Irving Sánchez?

Debido a que su cumpleaños es el 26 de abril, Irving Sánchez Zavala nació bajo el signo zodiacal de Tauro.

¿Irving Sánchez tiene esposa?

Irving Sánchez está casado con Elizabeth Gutiérrez, con quien contrajo matrimonio a los 17 años de edad, según compartió en redes sociales.

Irving Sánchez, alcalde de Yecapixtla (Irving Sánchez/ Facebook)

¿Irving Sánchez tiene hijos?

Irving Sánchez y Elizabeth Gutiérrez tienen al menos 2 hijos con los que comparten nombres.

¿Qué estudió Irving Sánchez?

Irving Sánchez compartió que fue un estudiante de nivel medio bajo y no logró concluir sus estudios profesionales.

De acuerdo con el mismo ex alcalde de Yecapixtla, se casó cuando cursaba el quinto semestre en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) de Cuautla, pero no pudo terminar sus estudios al reprobar 5 materias.

¿Cuál es la trayectoria de Irving Sánchez?

Irving Sanchez Zavala proviene de una familia que se ha dedicado a la política en Yecapixtla por décadas, siendo su padre, Francisco Rafael Sánchez Vargas, el primero en ocupar la alcaldía de su municipio, de 1991 a 1994.

En 2009 se convirtió en presidente municipal de su municipio como candidato del PAN y no ha ejercido un cargo público desde entonces.

Sin embargo, en redes sociales ha mostrado su apoyo a sus hermanos, quienes se mantienen activos en la política:

Heladio Rafael Sánchez Zavala, actual alcalde de Yecapixtla

Francisco Erik Sánchez Zavala, diputado local por el distrito IV.

Irving Sánchez fue detenido en Operación Enjambre por el combate a la extorsión

Irving Sánchez fue detenido junto con otras 3 personas servidoras públicas en Morelos, según informó Omar García Harfuch durante la Operación Enjambre.

El ex alcalde de Yecapixtla fue detenido en cumplimiento de una aprehensión obtenida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en el marco del combate a la extorsión.

Su última publicación en redes sociales antes de su detención fue una historia donde se le ve en un gimnasio donde asegura que ya hizo “lo más difícil” que era inscribirse.

Irving Sánchez, alcalde de Yecapixtla (Irving Sánchez/ Facebook)

Días antes de la detención de Irving Sánchez, el ex alcalde aseguró que tanto él como sus hermanos se iban a retirar de la política ante los ataque que estaban sufriendo sus familias.