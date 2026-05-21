La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció por la detención de Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla, ambos de Morelos y aseguró que se trata de “cero impunidad”.

“De cero impunidad, cero impunidad” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 21 de mayo 2026, la presidenta de México señaló que la Operación Enjambre que ha detenido hasta 30 alcaldes señalados de nexos con el crimen organizado es para combatir la impunidad en el país.

Además la presidenta Sheinbaum señaló que escucha mucho al pueblo que realiza acusaciones en contra de sus gobernantes para poder iniciar estas investigaciones.

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