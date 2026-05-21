Pablo Adrián Portillo Galicia ha mantenido presencia pública en la política local de Morelos como excandidato a la alcaldía de Cuautla y funcionario municipal.
Su nombre volvió a aparecer en la agenda pública en 2026 tras ser detenido durante el llamado “Operativo Enjambre”, relacionado con investigaciones federales sobre presuntos vínculos entre autoridades y estructuras delictivas en Morelos.
¿Quién es Pablo Adrián Portillo Galicia?
Pablo Adrián Portillo Galicia es un político y empresario vinculado a la vida pública de Cuautla.
Participó como candidato a la presidencia municipal en distintos procesos electorales y fue identificado públicamente por su cercanía con proyectos políticos locales.
En enero de 2026 asumió el cargo de oficial mayor del Ayuntamiento de Cuautla dentro de la administración encabezada por Jesús Corona Damián.
¿Cuántos años tiene Pablo Adrián Portillo Galicia?
No existe información pública ampliamente difundida sobre la edad de Pablo Adrián Portillo Galicia. Sin embargo, se sabe que cumple años el 24 de enero.
¿Quién es la esposa de Pablo Adrián Portillo Galicia?
No hay registros públicos sobre la vida personal o estado civil de Pablo Adrián Portillo Galicia.
¿Quiénes son los hijos de Pablo Adrián Portillo Galicia?
No existe información pública disponible sobre hijos o familia directa de Pablo Adrián Portillo Galicia.
¿Qué estudió Pablo Adrián Portillo Galicia?
No se han difundido detalles específicos sobre la formación académica de Pablo Adrián Portillo Galicia en fuentes públicas accesibles.
¿En qué ha trabajado Pablo Adrián Portillo Galicia?
Pablo Adrián Portillo Galicia ha participado en actividades empresariales y políticas en Morelos.
Fue candidato a la alcaldía de Cuautla por Movimiento Ciudadano y posteriormente se integró a otros proyectos políticos locales.
También trabajó como oficial mayor del Ayuntamiento de Cuautla desde enero de 2026.
En mayo de ese mismo año fue detenido en el contexto del “Operativo Enjambre”, investigación federal relacionada con presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada en estructuras municipales de Morelos.