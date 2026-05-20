Horacio Zavaleta Malacara ha sido una figura clave dentro de la administración municipal de Cuautla, Morelos, al integrarse al equipo del alcalde Jesús Corona Damián en áreas estratégicas de gestión y coordinación.

Su trayectoria incluye cargos como Oficial Mayor y Secretario Municipal, además de participar en procesos de reestructuración administrativa y en la Comisión de Entrega-Recepción de 2024.

Con experiencia en coordinación institucional, Zavaleta también ha buscado proyectarse políticamente como aspirante a la presidencia municipal de Cuautla por Morena.

Fue detenido el 20 de mayo de 2026 como parte de la operación Enjambre en Morelos.

¿Quién es Horacio Zavaleta Malacara?

Horacio Zavaleta Malacara es un servidor público vinculado a la administración municipal de Cuautla, Morelos. Su nombre tomó relevancia dentro de la política local por integrarse al equipo del alcalde Jesús Corona Damián en áreas estratégicas de administración y coordinación gubernamental.

¿Qué edad tiene Horacio Zavaleta Malacara?

Horacio Zavaleta nació el 29 de junio; sin embargo, se desconoce cuál es su edad.

¿Horacio Zavaleta Malacara tiene esposa?

No hay información sobre si Zavaleta Malacara tiene esposa, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Horacio Zavaleta Malacara?

Al haber nacido el 29 de junio, Horacio Zavaleta es Cáncer, signo que se caracteriza por ser emocional, intuitivo y protector.

¿Horacio Zavaleta Malacara tiene hijos?

Se desconoce si Horacio Zavaleta tiene hijos, pues los detalles públicos se centran en su trayectoria.

¿Qué estudió Horacio Zavaleta Malacara?

Horacio Zavaleta Malacara cuenta con estudios en medicina; sin embargo, se desconoce cuál es la carrera que estudió.

¿En qué ha trabajado Horacio Zavaleta Malacara?

Horacio Zavaleta ha ocupado distintos cargos dentro del Ayuntamiento de Cuautla, entre ellos: