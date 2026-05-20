La captura de seis funcionarios por delincuencia organizada puso el foco en los partidos que gobiernan los municipios de Morelos donde se realizaron las detenciones del Operativo Enjambre.

En esta nueva ronda, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que el PAN fue el partido con más funcionarios detenidos:

Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan (Coalición PAN-PRI-PRD-RSP) Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla (PAN) Horacio Zavaleta Malacara, secretario municipal en Cuautla (Morena) Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y jefe de oficina en Cuautla (Coalición PAN-PRI-PRD-RSP) Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal de Cuautla (Coalición PAN-PRI-PRD-RSP) Arisbel Rubí Vázquez Amaro, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan (PAN)

Operativo Enjambre (Michelle Rojas)

El PAN recibirá otro golpe: Operativo Enjambre va tras Jesús Corona, alcalde panista de Cuautla

En un segundo comunicado, la SSPC informó que el Operativo Enjambre busca detener a Jesús Corona, alcalde de Cuautla por el PAN, por el delito de delincuencia organizada.

El alcalde panista llegó al poder por segunda ocasión tras ganar las elecciones de 2024 bajo la alianza PAN, PRI y RSP, con una diferencia de 4 mil 750 votos sobre el candidato de Morena, Rodrigo Arredondo.

Aunque desde el inicio su administración fue objeto de críticas por supuestos vínculos con la delincuencia, el momento más bajo llegó por un video en el que se le veía reunido con El Barbas, supuesto líder del Cártel de Sinaloa en Morelos.

Jesús Corona Damián: alcalde de Cuautla (Redes Sociales)

Operativo Enjambre exhibe presencia criminal en tres municipios de Morelos gobernados por el PAN

Atlatlahucan, Yecapixtla y Cuautla, todos gobernados por el PAN, son los municipios de Morelos donde autoridades federales realizaron detenciones en el marco del Operativo Enjambre.

En los últimos años, estas regiones han registrado un aumento de actividades delictivas por parte de grupos del crimen, motivo por el que autoridades federales detuvieron a funcionarios acusados de: