Antonio Domínguez Aragón, exalcalde de Ayala, fue detenido como parte de las labores de la Operación Enjambre en Morelos, ejecutadas por las fuerzas federales durante la madrugada del 25 de junio.

De acuerdo con la información, Antonio Domínguez Aragón es investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y células dedicadas a la extorsión de Morelos, por lo que fue detenido.

Antonio Domínguez Aragón es detenido en Operación Enjambre de Morelos

Elementos de seguridad detuvieron a Antonio Domínguez Aragón, exalcalde de Ayala, como parte de la Operación Enjambre, implementada para combatir vínculos entre funcionarios y la delincuencia organizada.

La Operación Enjambre alcanza a Antonio Domínguez Aragón (Redes sociales)

Versiones preliminares indican que Antonio Domínguez Aragón es investigado por su presunta relación con actividades de delincuencia organizada y posibles actos de extorsión en la región oriente de Morelos.

Como parte de la Operación Enjambre y junto Antonio Domínguez Aragón, también detenido Roberto Santos Urzúa, exsecretario general de Ayala, y se aseguraron:

Dos armas largas

Un arma corta

Cuatro cargadores

369 cartuchos

Dosis de metanfetamina.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Antonio Domínguez Aragón fue capturado por elementos de la Guardia Nacional y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Antonio Domínguez Aragón gobernó el municipio de Ayala entre 2016 y 2018, además de desempeñarse como diputado local y presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO).