La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la existencia de una compleja red de infiltración criminal en varios municipios del estado de Morelos.

De acuerdo con el vocero de la FGR, Ulises Lara, esta acción permitió al crimen organizado tomar el control de al menos ocho administraciones municipales de Morelos.

FGR destaca detención de funcionarios de Morelos que eran parte de la red de infiltración criminal

Durante un mensaje oficial, la FGR confirmó que, mediante el financiamiento ilícito de campañas electorales, grupos delictivos lograron colocar a personas afines en puestos clave de poder en el estado de Morelos.

Con ello, se aseguraron impunidad para sus operaciones criminales mediante la coacción y la eliminación de adversarios políticos.

Ulises Lara explicó que estas investigaciones, encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), culminaron recientemente en la captura de diversos servidores públicos.

Entre los detenidos destacan el presidente municipal de Atlatlahucan y antiguos colaboradores del ayuntamiento de Cuautla.

Según indicó la FGR, dichos servidores, presuntamente facilitaron la expansión de actividades criminales en la región a cambio de apoyo político y económico.

Operación Enjambre en Morelos (FGR)

Las indagatorias de la FGR apuntan directamente a una alianza con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción liderada por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”.

Evidencia audiovisual recolectada a inicios de 2025 exhibe encuentros privados entre mandatarios locales y el líder criminal.

Esto derivó en una libertad absoluta para que las células delictivas ejecutaran delitos de alto impacto como el secuestro, el narcomenudeo y la extorsión sistemática en el estado de Morelos.

Este esquema de infiltración no solo afectó la gestión pública, sino que desencadenó una ola de agresiones fatales que incluye el asesinato de exalcaldes entre 2022 y 2023.

Los operativos de captura de funcionarios en Morelos, destacó la FGR, marcan un precedente en la desarticulación de gobiernos locales que operaban bajo el amparo de la delincuencia organizada.