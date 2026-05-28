Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, así como otros funcionarios y exfuncionarios de Morelos, fueron vinculados a proceso por presuntos vínculos con células del crimen organizado.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la vinculación a proceso de cinco hombres, quienes fueron aprehendidos durante la Operación Enjambre en Morelos y Querétaro.

Vinculan a proceso a funcionarios y exfuncionarios de Morelos, entre ellos, Agustín Toledano Amaro

Este miércoles 27 de mayo, la FGR informó que fue vinculado a proceso quien fuera alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, por el presunto delito de delincuencia organizada.

Vinculan a proceso a Agustín Toledano Amaro y funcionarios de Morelos (Captura de pantalla)

Agustín Toledano Amaro fue detenido durante el cateo de seis domicilios de la Operación Enjambre, en la que también fueron capturados otros funcionarios y exfuncionarios de Morelos.

De acuerdo con la información, las personas que han sido vinculadas a proceso por presunta delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud son:

La FGR informó que las pruebas “resultaron contundentes” para su vinculación a proceso, por lo que se dictó prisión preventiva oficiosa y plazo de 15 días para la investigación complementaria.

Reportes señalan que parte de estos funcionarios tenían vínculos con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, generador de violencia e importante operador del Cártel de Sinaloa en Morelos.

Cabe mencionar que estas detenciones son resultado del Operativo Enjambre, estrategia federal de seguridad enfocada en combatir redes de protección política al crimen organizado en distintas entidades del país.