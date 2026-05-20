Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención de funcionarios de Atlatlahucan y Yecapixtla, Morelos durante la Operación Enjambre.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió que se realizó la cumplimentación de 4 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y exfuncionarios de Morelos.

Ente ellos, el alcalde de Atlatlahucan y el ex alcalde de Yecapixtla, relacionado con hechos de extorsión.

Harfuch confirma detención de Agustín Toledo e Irving Sánchez en Morelos

Omar García Harfuch confirmó la detención de 4 funcionarios públicos de Morelos a través de la Operación Enjambre en el marco del desarrollo de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Entre los detenidos se encuentran:

Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan

Irving Sánchez, ex alcalde de Yecapixtla

De acuerdo con el secretario, las detenciones se realizaron en cumplimiento de 4 órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con elementos de:

SSPC

Fiscalía General de la República (FGR)

Guardia Nacional

Cabe recordar que Agustín Toledano Amaro había promovido desde 2025 un amparo contra la orden de aprehensión por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, luego de que se le viera reunido con “El Barbas” del Cártel de Sinaloa.

Por su parte, Irving Sánchez es investigado por su presunta implicación en redes de extorsión y cobro de piso contra comerciantes y transportistas.

Durante la Operación Enjambre también se detuvo a un hombre más y una mujer, sin que hayan sido reveladas sus identidades.

Omar García Harfuch anuncia detenciones en Operación Enjambre (Omar García Harfuch/ X)

Harfuch reitera trabajos para detención de alcalde de Cuautla, Morelos

Por otra parte, Omar García Harfuch reiteró que continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla en Morelos.

Asimismo, señaló que continúan las investigaciones en el caso del alcalde de Cuautla por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.