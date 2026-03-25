Morelos será sede del BeerFest 2026, un evento que combinará conciertos, gastronomía y cerveza artesanal los días 1 y 2 de mayo en Jardines de México, considerado el jardín floral temático más grande del mundo.

El festival contará con un cartel musical encabezado por Alison, Los Blenders, La Gusana Ciega y Camilo Séptimo.

BeerFest Morelos ofrecerá cerveza, gastronomía y experiencia completa

El evento reunirá a más de 50 cervecerías nacionales e internacionales, con opciones para todos los gustos, además de una oferta gastronómica que incluye:

Zona de comida y food trucks

Especialidades culinarias

Gran Parrillada

El escenario 360° también contará con presentaciones de Portugal. The Man, El Gran Silencio, Insite y José Madero.

Beer Fest 2026 en Morelos: fechas, artistas y cervecerías confirmadas (Cortesía)

Boletos para BeerFest Morelos 2026

La subsecretaria de Turismo de Morelos, Fernanda Gaxiola, destacó que el estado se consolida como un destino clave para el turismo de entretenimiento y gastronómico, impulsado por eventos como el BeerFest 2026.

Por su parte, Sergio Sánchez, CEO de Jardines de México, señaló que el recinto ofrece condiciones ideales para este tipo de experiencias, al contar con 51 hectáreas de jardines temáticos (japonés, italiano, tropical y de cactáceas), además de espacios recreativos, restaurantes y opciones de ecoturismo.

El festival ofrecerá una experiencia integral con:

Zona de camping

Transporte oficial para los asistentes

Los boletos ya están disponibles en www.superboletos.com y en taquillas del recinto.

El BeerFest 2026 se perfila como uno de los eventos más atractivos del puente de mayo, al reunir música en vivo, cerveza artesanal y gastronomía en un solo lugar.