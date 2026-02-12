Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, presentó ante el Congreso del Estado su Primer Informe de Gobierno, donde destacó avances en el ordenamiento de la administración pública, el fortalecimiento institucional y la recuperación de la confianza ciudadana.

Durante su mensaje, aseguró que en este primer año se sentaron las bases para reconstruir las instituciones, aplicar los recursos con responsabilidad y consolidar un gobierno cercano a la gente.

Margarita González Saravia destaca orden, seguridad y bienestar en Morelos

La mandataria subrayó que su administración impulsa acciones con impacto social, uso responsable del presupuesto y una estrategia que prioriza la seguridad, el bienestar, la inversión y la infraestructura hídrica.

Recordó que desde el inicio de su gobierno se estableció una coordinación permanente con los poderes públicos, municipios y organismos autónomos, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción institucional de Morelos.

En materia de seguridad, informó la dignificación de las y los policías mediante un incremento salarial del 30 por ciento, así como la implementación de una nueva estrategia estatal alineada con el Gobierno federal.

Asimismo, resaltó los apoyos al campo sin intermediarios, el impulso al Consejo Agroexportador, la denominación de origen del mezcal y el reconocimiento geográfico de la cecina de Yecapixtla, como parte del fortalecimiento económico del estado.

Finalmente, afirmó que Morelos avanza con pasos firmes en educación, infraestructura y combate al rezago social, al reiterar su compromiso de “seguir ordenando la casa” para transformar la vida de las familias de “La tierra que nos une”.