Los boletos para Baja Beach Fest 2026 ya están disponibles. Acá los precios, paquetes y dónde comprar.

El festival Baja Beach Fest 2026 será del viernes 7 al 9 domingo de agosto en las Playas de Rosarito en Baja California.

Precios para Baja Beach Fest 2026

Los precios de boletos para el Baja Beach Fest 2026 ya fueron liberados. Acá te los damos y decimos qué incluyen:

General de 3 días: 7 mil 152.36 pesos

General+ de 3 días: 8 mil 407.16 pesos

VIP de 3 días: 17 mil 011.51 pesos

En el caso del boleto General del Baja Beach Fest 2026, este tiene los siguientes beneficios:

Entrada al festival de 3 días

Actuaciones de más de 35 artistas de reguetón y música latina.

Acceso al recinto del festival (entrada general): zona de observación, área de experiencias, bares, opciones gastronómicas, puntos de hidratación, noria, actividades patrocinadas y mucho más

Boletos para Baja Beach Fest 2026 (Baja Beach Fest / Facebook)

Mientras que el pase General+ te incluye esto:

Entrada al festival de 3 días

Actuaciones de más de 35 artistas de reguetón y música latina.

Acceso al recinto del festival (entrada general): zona de observación, área de experiencias, bares, opciones gastronómicas, puntos de hidratación, noria, actividades patrocinadas y mucho más.

Control de seguridad exclusivo en la entrada principal

Líneas de barra exclusivas

Baños exclusivos de primera calidad

Acceso a la fiesta posterior al concierto en Kerala durante 3 noches con actuaciones de artistas cada noche (viernes a domingo)

Por su parte, el boleto VIP del Beach Fest 2026 te da:

Entrada al festival de 3 días

Actuaciones de más de 35 artistas de reguetón y música latina.

Acceso completo al recinto del festival: zonas de admisión general y VIP.

Baños VIP exclusivos, bares, opciones de comida y estaciones de agua.

Acceso a la fiesta previa al evento Papas&Beer el viernes

Entrada a la fiesta VIP posterior a Papas&Beer con actuaciones de artistas cada noche (viernes a domingo).

Boletos para Baja Beach Fest 2026 (Baja Beach Fest / Facebook)

Estos son los paquetes del Baja Beach Fest 2026

El Baja Beach Fest 2026 también ofrecerá paquetes a sus visitantes para que vivan la mejor experiencia:

Paquete Baja General de 3 días: 8 mil 047.65 pesos

Paquete Baja General+ de 3 días: 9 mil 301.24 pesos

Paquete Baja VIP de 3 días: 17 mil 007.47 pesos

Todos los paquetes del Baja Beach Fest 2026 incluyen:

Pase rápido fronterizo (para visitantes de Estados Unidos)

Dos cupones de bebida

Sombrero conmemorativo

Gorra conmemorativa

Beneficios de cada tipo de boleto (General, General+ y VIP)

Baja Beach Fest 2026 (@bajabeachfest / Instagram)

¿Dónde comprar los boletos para el Baja Beach Fest 2026?

Los boletos para el Baja Beach Fest 2026 ya se pueden comprar en el sitio web: https://bajabeachfest.com/passes/

El Baja Beach Fest 2026 ofrece la opción de pagar a plazos mensuales los boletos y paquetes de su festival.