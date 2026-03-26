Ya es oficial el Baja Beach Fest 2026, acá el cartel, fechas y sedes del festival.
El Baja Beach Fest celebrará su octava edición a lo grande con lo mejor del reggaetón y la música latina.
Fechas del Baja Beach Fest 2026
A continuación, te damos las fechas del Baja Beach Fest 2026 para que no te lo pierdas.
El icónico festival se celebrará del viernes 7 al domingo 9 de agosto 2026.
En total serán tres días para disfrutar de música y playa durante el verano.
Cartel completo del Baja Beach Fest 2026
Así quedó el cartel completo del Baja Beach Fest 2026 por fecha.
Lineup Baja Beach Fest 2026 para el viernes 7 de agosto:
- Anuel AA
- Chencho Corleone
- Omar Courtz
- Edén Muñoz
- Dei V
- Steve Aoki
- 3BallMTY
- Noriel
- RayBurger
- Ganggy
- Lencho
- Fredy Fresco
- 2Depp
- Yandel Sinfónico (invitado especial)
Por su parte, el sábado 8 de agosto en el Baja Beach Fest 2026 se presentarán:
- Junior H
- Farruko
- Jowell y Randy
- Kenia Os
- Deorro
- Zion
- J Álvarez
- Jory Boy
- Pedro Sampaio
- Hamilton
- Dynamiqo
- Orozco
- Nicky Jam (invitado especial)
El Baja Beach Fest 2026 cerrará con este cartel el 9 de agosto:
- Ozuna
- John Summit
- Ryan Castro
- Manuel Turizo
- Kapo
- El Bogueto
- Ken - Y
- Bolo
- Kybba
- Cachirula & Loojan
- Reggaetonlandia
- DJ EU
- Sean Paul (invitado especial)
Sedes del Baja Beach Fest 2026
Toma en cuenta que el Baja Beach Fest 2026 tendrá como sede las Playas de Rosarito, ubicadas en la península de Baja California.
Los boletos para el Baja Beach Fest 2026 ya están a la venta. Se pueden conseguir en https://bajabeachfest.com/passes/.