Ya es oficial el Baja Beach Fest 2026, acá el cartel, fechas y sedes del festival.

El Baja Beach Fest celebrará su octava edición a lo grande con lo mejor del reggaetón y la música latina.

Fechas del Baja Beach Fest 2026

A continuación, te damos las fechas del Baja Beach Fest 2026 para que no te lo pierdas.

El icónico festival se celebrará del viernes 7 al domingo 9 de agosto 2026.

En total serán tres días para disfrutar de música y playa durante el verano.

Baja Beach Fest 2026 (@bajabeachfest / Instagram)

Cartel completo del Baja Beach Fest 2026

Así quedó el cartel completo del Baja Beach Fest 2026 por fecha.

Lineup Baja Beach Fest 2026 para el viernes 7 de agosto:

Anuel AA

Chencho Corleone

Omar Courtz

Edén Muñoz

Dei V

Steve Aoki

3BallMTY

Noriel

RayBurger

Ganggy

Lencho

Fredy Fresco

2Depp

Yandel Sinfónico (invitado especial)

Por su parte, el sábado 8 de agosto en el Baja Beach Fest 2026 se presentarán:

Junior H

Farruko

Jowell y Randy

Kenia Os

Deorro

Zion

J Álvarez

Jory Boy

Pedro Sampaio

Hamilton

Dynamiqo

Orozco

Nicky Jam (invitado especial)

El Baja Beach Fest 2026 cerrará con este cartel el 9 de agosto:

Ozuna

John Summit

Ryan Castro

Manuel Turizo

Kapo

El Bogueto

Ken - Y

Bolo

Kybba

Cachirula & Loojan

Reggaetonlandia

DJ EU

Sean Paul (invitado especial)

Baja Beach Fest 2026 (@bajabeachfest / Instagram)

Sedes del Baja Beach Fest 2026

Toma en cuenta que el Baja Beach Fest 2026 tendrá como sede las Playas de Rosarito, ubicadas en la península de Baja California.

Los boletos para el Baja Beach Fest 2026 ya están a la venta. Se pueden conseguir en https://bajabeachfest.com/passes/.